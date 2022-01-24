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Хотіли заспокоїти: на Дніпропетровщині батьки напоїли до смерті немовля алкоголем

Юля Захарченко редакторка стрічки
Хотіли заспокоїти: на Дніпропетровщині батьки напоїли до смерті немовля алкоголем

Під Кривим Рогом батьки шестимісячного малюка напоїли з пляшечки власну дитину етиловим спиртом. Хлопчик помер від отриманої дози алкоголю.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, до суду надіслали обвинувальний акт щодо матері та батька дитини, які живуть у селі Інгулець.

За інформацією слідства, у листопаді 2020 року батьки вирішили заспокоїти шестимісячного хлопчика, тому нагодували його дитячою сумішшю з пляшки, в якій був етиловий спирт. На жаль, малюк помер від спожитої дози алкоголю.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною, що призвело до її смерті) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цей злочин передбачає обмеження волі від двох до п’яти років або тюремне ув’язнення на такий же термін. Досудове розслідування завершене.

Правоохоронці надіслали обвинувальний акт до суду. Батьків шестимісячного хлопчика можуть посадити за ґрати.

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Фото: Pexels

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