У Києві чути вибухи: ворог атакує столицю дронами, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві сьогодні, 24 квітня: що відомо

Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про ворожі ударні безпілотники у напрямку Києва. Згодом Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Зараз дивляться

Згодом міський голова повідомив, що уламки ворожих дронів впали на двох локаціях у Соломʼянському районі: на територію нежитлової забудови та у водойму.

Сьогодні вночі 24 квітня пролунали вибухи в Одесі. Військові попереджали про ворожі безпілотник, які рухалися через Чорне море курсом на Одеську область. Шахеди ворог спрямував по житлових кварталах міста. Влучання зафіксовано в кількох будинках, зокрема у двох двоповерхівках та триповерховому будинку.

Сьогодні зранку ворог атакував Дніпро ударними дронами. У місті працювали сили протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.