Пожежа на Дніпропетровщині забрала життя двох людей

У селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області на вулиці 40 років Перемоги сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей.

Інцидент стався у суботу, 29 січня, приблизно о 8.40 ранку, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Загиблими виявилися чоловік 1981 року народження та жінка 1969 року народження.

За даними ДСНС, пожежа виникла в будівлі літньої кухні. Повідомляється, що вогонь пошкодив близько 20 кв. м.

Для гасіння було залучено вісім осіб та дві одиниці спеціальної техніки зі складу відділення 28 державної пожежно-рятувальної частини.

Співробітникам ДСНС вдалося локалізувати загоряння приблизно о 09.00, а до 09.25 – вогонь був повністю згашений.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 27 січня, у Луцьку спалахнув гуртожиток місцевого університету, у зв’язку з чим було проведено масову евакуацію студентів.

Через загоряння в приміщенні гуртожитку утворилося сильне задимлення: особливо димом заволокло 5-9 поверхи будівлі.

Троє студентів на восьмому поверсі опинилися в пастці і не могли вийти з гуртожитку самостійно, проте врятували бійці ДСНС і вивели на свіже повітря.