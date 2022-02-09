На Харківщині викрили місцевого мешканця, який був завербований спецслужбами РФ.

За даними правоохоронців, харків’янина залучили до співробітництва з російськими службами у період виїзду українця в Росію на заробітки. Зазначається, що при цьому росіяни застосовували проти громадянина України погрози та психологічний тиск.

Від харків’янина вимагали збирати і передавати кураторам з РФ актуальну інформацію у сфері оборони і, зокрема, відомості про військові об’єкти на Харківщині: їх дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони тощо.

– Після повернення нашого співвітчизника на Харківщину російські спецслужби вимагали виконання розвідувальних завдань через погрози репресіями стосовно його родичів, які залишилися в РФ, – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України змогла запобігти передачі спецслужбам Росії відомостей, які могли зашкодити держбезпеці України.

Проти харків’янина розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада у формі шпигунства) КК України. Викритому українцю вже повідомили про підозру. Покарання передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

В СБУ нагадали, що від кримінальної відповідальності за держзраду звільняються громадяни, які не вчинили жодних дій на виконання завдання ворожих спецслужб та добровільно повідомили про це правоохоронним органам.

Нагадаємо, у листопаді минулого року був затриманий український військовий, який збирав таємні дані про ракетні війська для Російської Федерації.