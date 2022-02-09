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Повернувся шпигуном після заробітків: СБУ викрили українця, завербованого службами РФ

Ілля Нежигай редактор стрічки
СБУ, Служба безпеки України

На Харківщині викрили місцевого мешканця, який був завербований спецслужбами РФ.

За даними правоохоронців, харків’янина залучили до співробітництва з російськими службами у період виїзду українця в Росію на заробітки. Зазначається, що при цьому росіяни застосовували проти громадянина України погрози та психологічний тиск.

Від харків’янина вимагали збирати і передавати кураторам з РФ актуальну інформацію у сфері оборони і, зокрема, відомості про військові об’єкти на Харківщині: їх дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони тощо.

– Після повернення нашого співвітчизника на Харківщину російські спецслужби вимагали виконання розвідувальних завдань через погрози репресіями стосовно його родичів, які залишилися в РФ, – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України змогла запобігти передачі спецслужбам Росії відомостей, які могли зашкодити держбезпеці України.

Проти харків’янина розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада у формі шпигунства) КК України. Викритому українцю вже повідомили про підозру. Покарання передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

В СБУ нагадали, що від кримінальної відповідальності за держзраду звільняються громадяни, які не вчинили жодних дій на виконання завдання ворожих спецслужб та добровільно повідомили про це правоохоронним органам.

Нагадаємо, у листопаді минулого року був затриманий український військовий, який збирав таємні дані про ракетні війська для Російської Федерації.

Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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