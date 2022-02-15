Накинувся у машині: під Києвом чоловік отримав сім років за розбещення сина свого друга

У Київській області перед судом постав чоловік, підозрюваний у розбещенні неповнолітнього сина свого товариша. За скоєне сексуальне насильство щодо хлопчика наступні сім років він проведе у в’язниці.

Інцидент стався у серпні 2020 року під Києвом. Точний населений пункт, як і вік підозрюваного, у прокуратурі не повідомили.

Тієї ночі чоловік проник до автомобіля, де спав 13-річний син його давнього знайомого.

– Скориставшись безпорадним станом 13-річного хлопця, засуджений вчинив розпусні дії стосовно нього, – йдеться у повідомленні.

Де у той час був батько хлопчика і за яких обставин нападник опинився у чужому авто, слідчі також не розголошували.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітньої дитини) КК України. Результати експертиз підтвердили причетність підозрюваного до злочину.

Ріщенням суду чоловіка засудили до семи років позбавлення волі: окрім цього, наступні три роки йому буде заборонено займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною із доглядом, утриманням та вихованням дітей.

Джерело: Київська обласна прокуратура