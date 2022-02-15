Тіло знайшли біля дому: у селі на Красилівщині чоловік задушив 21-річну дівчину

У Хмельницькій області заарештували чоловіка, який вбив 21-річну дівчину, з якою напередодні відпочивав у компанії. Він був старший за свою жертву на 14 років.

Інцидент стався у селі Кульчинки, що на Красилівщині. Бездиханне тіло дівчини сусіди знайшли вдень 12 лютого: вона лежала за декілька десятків метрів від власного будинку.

Слідчі з’ясували, що за день до цього, у п’ятницю ввечері дівчина відпочивала разом зі своїми знайомими. Пізно вночі 35-річний чоловік запропонував провести її додому.

– Під час розмови між ними виник конфлікт, під час якого той схопив свою жертву за шию і задушив, – йдеться у повідомленні.

Судмедекспертиза встановила, що смерть 21-річної дівчини настала внаслідок удушення.

Як стало відомо зі слів сусідів, затриманий чоловік одружений та має двох дітей. У яких стосунках він перебував із загиблою, наразі невідомо.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Зловмиснику вже повідомили про підозру та помістили в СІЗО.

Якщо суд доведе вину чоловіка, йому може загрожувати від семи до п’ятнадцяти років за ґратами. Досудове розслідування триває.