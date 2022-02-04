На Закарпатті перед судом постав 49-річний чоловік, який задушив і понівечив обличчя своєї співмешканки. Наступні 13 років він проведе у в’язниці.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Свою вину у загибелі коханої він так і не визнав, хоча раніше відбував 12-річне покарання у місцях позбавлення волі за аналогічний злочин.

Понівечив обличчя і задушив: за вбивство співмешканки закарпатець отримав 13 років / 2 фотографии

За даними слідства, інцидент стався 14 вересня у Виноградові. Того вечора між співмешканцями виник конфлікт.

Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, чоловік не хотів спокійно вирішити проблему, тому накинувся на жінку з кулаками. Вона продовжувала пручатися, тому горе-співмешканець задушив її і залишив тіло на підлозі.

З моменту оголошення про підозру 49-річний чоловік перебував у СІЗО. Досудове розслідування було завершено на початку грудня, і слідчі зібрали достатньо доказів винуватості горе-співмешканця.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура