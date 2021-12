У північно-східному регіоні Бразилії внаслідок сильної повені загинули щонайменше 18 людей та понад 280 були травмовані.

Від повеней постраждали майже 40 міст у штаті Баія.

За даними агентства цивільної оборони та захисту штату Баія, понад 35 000 людей були змушені залишити свої будинки.

У неділю в бразильському місті Жуссіапі прорвалася дамба Дуас-Ільхас, критично піднявши рівень води в річці та затопивши прилеглі райони.

Мер Жуссіапе Едер Аґіар вважає, що причиною стихії є зміна клімату.

Two dams burst in northeastern Brazil, threatening worse flooding in a rain-drenched region that has already seen thousands forced to flee their homes. https://t.co/0dOVh05esR pic.twitter.com/ru4PqyRs7g

Дамба Дуас-Ільхас була другою, яку прорвало за два дні. Пізно в суботу прорвалася гребля у місті Ітамбі, також у штаті Баія.

Drone images of flooding in Brazil:The death toll from heavy rains that have battered the Brazilian state of Bahia since November rose to 18 on Sunday, amid incessant torrents that have displaced 35,000 people. pic.twitter.com/7OA0AdOYZN

— worldnews24u (@worldnews24u) December 27, 2021