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Повінь у Бразилії вже забрала життя 18 людей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Повінь у Бразилії вже забрала життя 18 людей

У північно-східному регіоні Бразилії внаслідок сильної повені загинули щонайменше 18 людей та понад 280 були травмовані.

Від повеней постраждали майже 40 міст у штаті Баія.

– Це величезна трагедія. Я не можу пригадати нічого подібного у недавній історії Баії. Це справді жахливо, так багато будинків та вулиць повністю перебувають під водою, – сказав губернатор Руй Коста.

За даними агентства цивільної оборони та захисту штату Баія, понад 35 000 людей були змушені залишити свої будинки.

У неділю в бразильському місті Жуссіапі прорвалася дамба Дуас-Ільхас, критично піднявши рівень води в річці та затопивши прилеглі райони.

Мер Жуссіапе Едер Аґіар вважає, що причиною стихії є зміна клімату.

Дамба Дуас-Ільхас була другою, яку прорвало за два дні. Пізно в суботу прорвалася гребля у місті Ітамбі, також у штаті Баія.

Бразильські агенції з моніторингу метеорології та стихійного лиха попереджають, що існує ризик нових повеней та зсувів у штаті Баія, при цьому є ймовірність того, що дощі триватимуть як мінімум до вівторка.

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Джерело: CNN

Фото: Pexels

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