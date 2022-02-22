На ТЕС у Щасті горять уже три транформатори: обстріли заважають гасінню пожежі

Окупанти не припиняють обстріли Щастя у Луганській області. Через це рятувальники досі не можуть розпочати гасіння пожежі на ТЕС. Через влучання снаряда горять уже три трасформатори.

У кожному з них по 40 тонн мастила. Якщо горюча рідина й надалі розливатиметься, вогонь може перекинутися на другу чергу, тобто наступні три трансформатори теплоелектростанції.

Тому бійці ДСНС та спецтехніка зараз перебувають у повній готовності на безпечній відстані.

Через пожежу на ТЕС над Щастям здіймається стовп чорного диму.

Пожежа на ТЕС у Щасті почалася 22 лютого близько 12.30 після потрапляння ворожого снаряда в один із трасформаторів.

Після його загоряння розлилися мастила і вогонь перекинувся на сусідній трансформатор. На той момент рятувальники також не могли почати гасіння пожежі через обстріли з боку окупованих територій.