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На ТЕС у Щасті горять уже три транформатори: обстріли заважають гасінню пожежі

Валентина Летяк редакторка стрічки
Пожежа на ТЕС у Щасті

Окупанти не припиняють обстріли Щастя у Луганській області. Через це рятувальники досі не можуть розпочати гасіння пожежі на ТЕС. Через влучання снаряда горять уже три трасформатори.

У кожному з них по 40 тонн мастила. Якщо горюча рідина й надалі розливатиметься, вогонь може перекинутися на другу чергу, тобто наступні три трансформатори теплоелектростанції.

Тому бійці ДСНС та спецтехніка зараз перебувають у повній готовності на безпечній відстані.

Через пожежу на ТЕС над Щастям здіймається стовп чорного диму.

Пожежа на ТЕС у Щасті почалася 22 лютого близько 12.30 після потрапляння ворожого снаряда в один із трасформаторів.

Після його загоряння розлилися мастила і вогонь перекинувся на сусідній трансформатор. На той момент рятувальники також не могли почати гасіння пожежі через обстріли з боку окупованих територій.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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