Російські окупанти 22 лютого близько 12.30 вкотре обстріляли місто Щастя в Луганській області. Один ворожий снаряд влучив у трасформатор місцевої ТЕС.

На відео, знятому ДСНС з дрона, видно яскраве полум’я на території теплоелектростанції.

За даними рятувальників, після загоряння трансформатора розлилися мастила і вогонь перекинувся на сусідній трансформатор.

Зараз до місця пожежі прямують 12 одиниць спецтехніки. Проте вони можуть заїхати на територію міста тільки після припинення обстрілів.

За кілька годин до цього голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що бойовики влучили в житловий будинок у Щасті, обійшлося без жертв, але рятувальники чекають на тишу, щоб евакуювати тих, хто в ньому лишився.

Кілька днів тому, 18 лютого, під ворожий обстріл на КППВ Щастя потрапила колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

Гумкомвой в цей час проходив оформлення Держприкордонслужби.

Дивом ніхто серед цивільних та складу Об’єднаних сил не постраждав.