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Факти / Надзвичайні події

Під Харковом спалили чотири російські танки

Марта Бондаренко редакторка стрічки
російські танки

На об’їзній дорозі міста Харків спалено чотири танки російських окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Крім того, в районі населеного пункту Щастя українські військові знищили близько 50 російських окупантів.

В районі Краматорська збили ще один літак збройних сил РФ. Це вже шостий, зазначають у Генштабі.

– Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях, – йдеться у повідомленні.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що Росія намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Depositphotos

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