Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Влучили два снаряди: у Чернігові горить будівля СБУ

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Влучили два снаряди: у Чернігові горить будівля СБУ

У Чернігові 25 лютого в будівлю СБУ влучили два снаряди загарбників, після чого там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє ДСНС України.

– 25 лютого близько 15.15 у місті Чернігів в результаті обстрілів сталося загорання двоповерхової будівлі обласної СБУ, – зазначили у пресслужбі ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок події постраждалих та загиблих немає.

Ліквідацією пожежі займаються вісім осіб особового складу та дві одиниці техніки ДСНС.

Влучили два снаряди: у Чернігові горить будівля СБУ / 2 фотографии

Читайте
Чернігів тримає оборону: знищено 20 одиниць ворожих танків

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка