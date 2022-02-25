Влучили два снаряди: у Чернігові горить будівля СБУ

У Чернігові 25 лютого в будівлю СБУ влучили два снаряди загарбників, після чого там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє ДСНС України.

– 25 лютого близько 15.15 у місті Чернігів в результаті обстрілів сталося загорання двоповерхової будівлі обласної СБУ, – зазначили у пресслужбі ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок події постраждалих та загиблих немає.

Ліквідацією пожежі займаються вісім осіб особового складу та дві одиниці техніки ДСНС.