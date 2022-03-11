Мер міста Луцьк Ігор Поліщук заявив, що було чути кілька вибухів в районі військового аеродрому.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Очільник міста закликав усіх жителів спуститися в укриття та залишатися там, допоки не оголосять відбій повітряної тривоги.

Крім того, Ігор Поліщук наголосив, що не треба публікувати у соціальних мережах інформацію та фотографії місця, де були вибухи.

У місцевому підприємстві Луцьктепло повідомили, що через вибухи тимчасово припинили роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Їх запустять після стабілізації ситуації.