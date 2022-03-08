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Кількість жертв обстрілу аеропорту Вінниці зросла до десяти

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Кількість жертв обстрілу аеропорту Вінниці зросла до десяти

Сьогодні рятувальники завершили роботи з пошуку останньої людини, яка опинилася під завалами зруйнованої адмінбудівлі аеропорту Вінниця.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Вінницькій області.

На жаль, людина загинула. Таким чином кількість жертв ворожого обстрілу території аеропорту зросла до десяти – шестеро цивільних та четверо військових.

Всього з-під завалів деблокували 16 людей.

аеропорт Вінниця https://www.facebook.com/dsnsvin/posts/4805989622825301 аеропорт Вінниця https://www.facebook.com/dsnsvin/posts/4805989622825301

Серед жертв ракетного обстрілу є працівники невоєнізованої пожежної команди даного об’єкта.

Станом на 7 березня було відомо про дев’ятьох загиблих.

За словами мера Вінниці Сергія Моргунова, ракети по аеродрому випустили з акваторії Чорного моря стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95мс або ж Ту-160.

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Фото: ДСНС

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