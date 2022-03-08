Сьогодні рятувальники завершили роботи з пошуку останньої людини, яка опинилася під завалами зруйнованої адмінбудівлі аеропорту Вінниця.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Вінницькій області.

На жаль, людина загинула. Таким чином кількість жертв ворожого обстрілу території аеропорту зросла до десяти – шестеро цивільних та четверо військових.

Всього з-під завалів деблокували 16 людей.

Серед жертв ракетного обстрілу є працівники невоєнізованої пожежної команди даного об’єкта.

Станом на 7 березня було відомо про дев’ятьох загиблих.

За словами мера Вінниці Сергія Моргунова, ракети по аеродрому випустили з акваторії Чорного моря стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95мс або ж Ту-160.