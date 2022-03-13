У неділю, 13 березня, тисячі жителів Херсона вийшли на акцію протесту проти російських загарбників, які тимчасово окупували місто.

Мешканці міста зібралися в центрі Херсона – на площі біля будівлі міської ради та кінотеатру Україна. Вони взяли з собою прапори України та плакати з патріотичними гаслами.

Учасники акції скандують: Фашисти!, Окупанти!, Херсон – це Україна!, Слава воїнам ЗСУ!, Слава Україні! та інші гасла.

Біля кінотеатру протестувальники розгорнули великий прапор України. Згодом колона рушила з цим прапором вулицями міста.

Херсонці протестують проти російської окупації міста та спроб загарбників проголосити на території тимчасово зайнятих районів Херсонської області так звану “ХНР”.

Херсон – це Україна: тисячі жителів міста вийшли на протест проти російських загарбників / 3 фотографии

Місцеві мешканці зазначають, що сьогодні в Херсоні – десятий день спротиву і мирного мітингу проти окупантів.

Примітно, що 13 березня є днем визволення Херсона від фашистів. І саме цього дня жителі міста протестують проти російських загарбників.

Люди висловлюють свою позицію, попри наявність у місті озброєних окупантів та їхньої техніки.

На сьогодні Херсон – єдине велике місто України, яке опинилося під тимчасовою окупацією РФ з моменту вторгнення російських військ 24 лютого.

Напередодні з’явилася інформація, що загарбники з РФ хочуть провести “референдум” щодо створення “ХНР” у Херсонській області (так званої “Херсонської народної республіки”).

Проти цього вже висловилася Херсонська обласна рада. Депутати зібралися на екстрене засідання й ухвалили звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та всього українського народу, в якому наголосила, що Херсонщина була, є та буде невід’ємною частиною України.