У неділю, 13 березня, тисячі жителів Херсона вийшли на акцію протесту проти російських загарбників, які тимчасово окупували місто.
Мешканці міста зібралися в центрі Херсона – на площі біля будівлі міської ради та кінотеатру Україна. Вони взяли з собою прапори України та плакати з патріотичними гаслами.
Учасники акції скандують: Фашисти!, Окупанти!, Херсон – це Україна!, Слава воїнам ЗСУ!, Слава Україні! та інші гасла.
Біля кінотеатру протестувальники розгорнули великий прапор України. Згодом колона рушила з цим прапором вулицями міста.
Херсонці протестують проти російської окупації міста та спроб загарбників проголосити на території тимчасово зайнятих районів Херсонської області так звану “ХНР”.
Місцеві мешканці зазначають, що сьогодні в Херсоні – десятий день спротиву і мирного мітингу проти окупантів.
Примітно, що 13 березня є днем визволення Херсона від фашистів. І саме цього дня жителі міста протестують проти російських загарбників.
Люди висловлюють свою позицію, попри наявність у місті озброєних окупантів та їхньої техніки.
На сьогодні Херсон – єдине велике місто України, яке опинилося під тимчасовою окупацією РФ з моменту вторгнення російських військ 24 лютого.
Напередодні з’явилася інформація, що загарбники з РФ хочуть провести “референдум” щодо створення “ХНР” у Херсонській області (так званої “Херсонської народної республіки”).
Проти цього вже висловилася Херсонська обласна рада. Депутати зібралися на екстрене засідання й ухвалили звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та всього українського народу, в якому наголосила, що Херсонщина була, є та буде невід’ємною частиною України.