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Внаслідок ворожого обстрілу Миколаївської ОВА загинула одна людина – ДСНС

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Внаслідок ворожого обстрілу Миколаївської ОВА загинула одна людина – ДСНС

У Миколаєві рятувальники дістали з-під завалів обстріляної будівлі обласної військової адміністрації одну загиблу людину.

Про це повідомили у ДСНС.

Ворожий обстріл стався сьогодні вранці, коли в адміністративній будівлі були люди. Удар окупантів зруйнував цілу секцію дев’ятиповерхової будівлі.

– Станом на 11.30 підрозділами ДСНС з-під завалів деблоковано одну загиблу особу та врятовано 18 постраждалих, – повідомили рятувальники.

Травмованих людей передали медикам.

Наразі пошуково-рятувальні роботи на місці тривають.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, окупанти, найімовірніше, вже відмовилися від наступу на місто і взяття його під свій контроль.

Також Кім повідомив, що з адмінбудівлі до моменту влучання встигли вийти приблизно 50-100 цивільних.

Крім того, голова ОВА попередив, що з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація.

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ОНОВЛЕНО о 13.00

Згодом у ДСНС повідомили, що жертвами ворожого обстрілу стало троє людей, ще 22 людини постраждали.

22 березня російський ворог обстріляв Інгульський район Миколаєва, внаслідок чого сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. Жертвами обстрілу стали двоє людей.

Фото: Віталій Кім

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Джерело: ДСНС

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