Станом на ранок 1 квітня внаслідок влучання російської ракети в будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації та її руйнування загинуло вже 24 людини.

Про це повідомили у пресцентрі ДСНС.

Наразі з-під завалів дістали 23 тіла загиблих, ще одна людина померла у лікарні.

Вчора кількість загиблих становила 20 людей.

Рятувальники продовжують розбирати завали цілодобово.

Нагадаємо, що обстріл будівлі стався 29 березня. Унаслідок потрапляння ракети повністю завалилася дев’ятиповерхова секція ОВА. Тоді з-під завалів дістали дев’ять людей, яких передали медикам.

Станом на ранок 31 березня кількість жертв становила 16 людей.