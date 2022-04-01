Станом на ранок 1 квітня внаслідок влучання російської ракети в будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації та її руйнування загинуло вже 24 людини.
Про це повідомили у пресцентрі ДСНС.
Наразі з-під завалів дістали 23 тіла загиблих, ще одна людина померла у лікарні.
Вчора кількість загиблих становила 20 людей.
Рятувальники продовжують розбирати завали цілодобово.
Нагадаємо, що обстріл будівлі стався 29 березня. Унаслідок потрапляння ракети повністю завалилася дев’ятиповерхова секція ОВА. Тоді з-під завалів дістали дев’ять людей, яких передали медикам.
Станом на ранок 31 березня кількість жертв становила 16 людей.