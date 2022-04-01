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Обстріл Миколаївської ОВА: кількість жертв зросла до 24

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Обстріл Миколаївської ОВА: кількість жертв зросла до 24

Станом на ранок 1 квітня внаслідок влучання російської ракети в будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації та її руйнування загинуло вже 24 людини.

Про це повідомили у пресцентрі ДСНС.

Наразі з-під завалів дістали 23 тіла загиблих, ще одна людина померла у лікарні.

Вчора кількість загиблих становила 20 людей.

Рятувальники продовжують розбирати завали цілодобово.

Нагадаємо, що обстріл будівлі стався 29 березня. Унаслідок потрапляння ракети повністю завалилася дев’ятиповерхова секція ОВА. Тоді з-під завалів дістали дев’ять людей, яких передали медикам.

Станом на ранок 31 березня кількість жертв становила 16 людей.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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