Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022

У п’ятницю, 15 квітня, російські війська вчергове обстріляли місто Миколаїв.

За інформацією журналістки Фактів ICTV, ворог здійснив обстріл одного з районів Миколаєва з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). За попередніми даними, обстріл здійснювався з використанням заборонених касетних снарядів.

Унаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Щонайменше двом мирним жителям міста медики надали першу допомогу.

Офіційні дані щодо кількості поранених та можливих загиблих поки що не озвучувалися.

Ворог обстріляв Миколаїв із реактивних систем: є загиблі та поранені / 7 фотографий

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У пресцентрі Оперативного командування Південь підтвердили, що російські війська застосували під час обстрілу Миколаєва касетні боєзапаси невибіркового ураження, заборонені міжнародними договорами.

Зазначається, що серед мирних жителів міста є загиблі та поранені.

Ворог обстріляв Миколаїв із реактивних систем: є загиблі та поранені / 5 фотографий

– Сьогодні, 15 квітня, протягом дня ворог хаотично обстрілює житлові квартали, культурні об’єкти та приватні підприємства Миколаєва. Рашисти вкотре застосовують заборонені міжнародними договорами касетні боєзапаси невибіркового ураження. По місту гатять реактивними системами залпового вогню. На жаль, серед цивільного населення є загиблі та поранені, – наголошується в повідомленні.

За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення військ РФ (з 24 лютого по 15 квітня) в області частково або повністю пошкоджено 2 486 цивільних об’єктів через постійні обстріли військ РФ. Це житлові будинки, лікарні, школи, заклади культури, об’єкти промислових підприємств, об’єкти життєзабезпечення.

Було припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення в 90 населених пунктах Баштанського та Миколаївського районів області.

Як відомо, зранку 29 березня ворог здійснив ракетний удар по будівлі Миколаївської ОВА. Руйнувань зазнала центральна секція будівлі обласної військової адміністрації з 9-го до 1-го поверху. Тоді загинули 36 людей.

На початку квітня російські загарбники обстріляли житлові квартали Миколаєва забороненими касетними бомбами. Внаслідок цього загинули щонайменше 11 людей, зокрема одна дитина.

Ворог також розбомбив залізничний вокзал міста, через що він перестав працювати.

Джерело: Миколаївська ОВА