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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом дві бригади енергетиків підірвалися на мінах: один загиблий, троє поранені

Валентина Летяк редакторка стрічки
Під Києвом дві бригади енергетиків підірвалися на мінах

Бригада енергетиків підірвалася на протитанковій міні на польовій дорозі в районі села Маковище на Київщині, повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов.

Внаслідок вибуху одна людина отримала перелом ліктьового суглоба та стегна.

Поблизу місця вибуху виявили ще п’ять таких протитанкових мін, залишених російськими військовими під час відступу з території Київської області.

За його словами, інша бригада енергетиків, яка відновлювала електропостачання у Макарівському районі, також підірвалася на польовій дорозі.

– Один співробітник загинув, ще двох поранено внаслідок наїзду на міну, – констатував Нєбитов.

Начальник поліції зазначив, що, на жаль, випадки підривів на мінах фіксуються практично щодня, тому закликав громадян бути обережними та не виїжджати на польові дороги та лісові стежки в районах, що знаходилися під окупацією.

Під Києвом дві бригади енергетиків підірвалися на мінах
Під Києвом дві бригади енергетиків підірвалися на мінах
Під Києвом дві бригади енергетиків підірвалися на мінах
Під Києвом дві бригади енергетиків підірвалися на мінах
Під Києвом дві бригади енергетиків підірвалися на мінах
Під Києвом дві бригади енергетиків підірвалися на мінах
Під Києвом дві бригади енергетиків підірвалися на мінах: один загиблий, троє поранені / 3 фотографии

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Фото: Андрій Нєбитов

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