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Факти / Надзвичайні події

Окупанти за минулу добу 10 разів обстрілювали міста на Луганщині

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти за минулу добу 10 разів обстрілювали міста на Луганщині

Вчора російські загарбники 10 разів обстрілювали міста Луганської області, а зараз тривають бої за Оріхове.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ворог продовжує обстрілювати Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасну.

Наприклад, Лисичанськ російські військові обстріляли чотири рази, а Попасну двічі. В Гірській громаді ворог гатить майже безперервно.

– У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Так, в одному із гаражних комплексів полум’я розповсюдилось на значну площу – приборкувати доводилось декілька годин, – зазначив Гайдай.

Крім того, окупанти декілька разів намагалися штурмувати позиції наших воїнів у районі Оріхового та Світличного, але отримали гарну відсіч.

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Проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населених пунктах, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ, наголошує очільник області.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ударів по лікарні в Сєвєродонецьку Луганської області. В одній із палат загинула жінка, яку госпіталізували минулого тижня з осколковими пораненнями ніг.

Нагадаємо, що широкомасштабна війна в Україні триває вже 65-ту добу.

Фото: Сергій Гайдай

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