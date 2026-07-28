В Україні станом на 1 серпня 2026 року продовжують діяти державні програми підтримки сімей із дітьми. Розмір виплат залежить від віку дитини, статусу родини, її доходів, а також прожиткових мінімумів, установлених у державному бюджеті.

У 2026 році загальний прожитковий мінімум на одну особу становить 3 209 грн. Для дітей віком до шести років він сягає 2 817 грн, а для дітей від шести до 18 років — 3 512 грн.

Виплати на дітей з 1 серпня 2026

Після народження дитини держава виплачує сім’ї одноразову допомогу у розмірі 50 тис. грн. Отримати її може один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає.

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Крім того, до досягнення дитиною одного року родині можуть щомісяця виплачувати 7 тис. грн. Якщо дитина має інвалідність, розмір допомоги збільшується у півтора раза — до 10 500 грн на місяць.

Для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, у 2026 році передбачена допомога в розмірі 7 тис. грн із розрахунку на місяць.

Зазвичай її призначають за період тривалістю 126 календарних днів — 70 днів до пологів і 56 після них. У разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей післяпологовий період збільшується до 70 днів.

Для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога надається за 180 календарних днів.

У серпні 2026 року продовжує діяти програма Пакунок малюка. Батьки можуть отримати набір необхідних для новонародженого речей або грошову компенсацію.

Розмір компенсації становить 8 451 грн — три прожиткові мінімуми для дітей віком до шести років. Заяву можна подати протягом 12 місяців із дня народження дитини.

Батьки або законні представники, які після досягнення дитиною одного року повернулися до роботи на повний робочий день, можуть оформити допомогу за програмою єЯсла.

У 2026 році її розмір становить 8 тис. грн на місяць. Для сімей, у яких виховується дитина з інвалідністю, виплата збільшується до 12 тис. грн.

Допомогу призначають із місяця, наступного після досягнення дитиною одного року, і виплачують до трирічного віку.

Розмір допомоги одиноким матерям визначають як різницю між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Максимальний розмір допомоги у 2026 році становить:

2 817 грн — на дитину до шести років;

3 512 грн — на дитину віком від шести до 18 років.

Допомогу можуть виплачувати й на дітей старше 18 років, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Мінімальний гарантований розмір аліментів становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

1 408,50 грн — для дітей до шести років;

1 756 грн — для дітей від шести до 18 років.

Максимальний розмір аліментів, який може бути стягнутий як частка доходу, обмежується десятьма прожитковими мінімумами. У 2026 році це 28 170 грн для дитини до шести років і 35 120 грн для дитини віком від шести до 18 років.

Водночас конкретну суму аліментів визначають за домовленістю батьків або рішенням суду.

Опікуни та піклувальники можуть отримувати допомогу в розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2026 році максимальна сума становить:

7 042,50 грн — на дитину до шести років;

8 780 грн — на дитину від шести до 18 років.

Для дитини з інвалідністю допомога дорівнює 3,5 прожиткового мінімуму:

9 859,50 грн — до шести років;

12 292 грн — від шести до 18 років.

Якщо дитина отримує пенсію, аліменти, стипендію або інші види державної допомоги, опікуну виплачують різницю між належним розміром підтримки та середньомісячною сумою таких надходжень. Соціальну допомогу, призначену безпосередньо дитині з інвалідністю, під час цього розрахунку не враховують.

Мінімальний розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю у 2026 році становить 1 816,50 грн.

Загальна сума може бути більшою залежно від віку дитини, підгрупи інвалідності та права на надбавку на догляд.

Багатодітні родини можуть щомісяця отримувати 2 100 грн на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею шестирічного віку.

Допомога не залежить від доходу родини. Водночас її не призначають, якщо на дату звернення сім’я вже отримує базову соціальну допомогу.

Допомога на проживання для дітей внутрішньо переміщених осіб у 2026 році становить 3 тис. грн на місяць. Для сімей із дітьми виплата може надаватися незалежно від доходу батьків.

У 2026 році також продовжує діяти програма Муніципальна няня. Вона передбачає компенсацію витрат на послуги няні для визначених урядом категорій сімей.

Розмір компенсації залежить від фактичної кількості годин догляду та погодинного розміру мінімальної зарплати, але не може перевищувати встановленої державою граничної суми.

Одноразову підйомну допомогу у розмірі 50 тис. грн можуть отримати діти, зокрема ті, які повернулися з тимчасово окупованих територій, після депортації або примусового переміщення.

Виплату надають на кожну дитину окремо незалежно від того, повернулася вона самостійно чи в супроводі дорослих.

У 2026 році продовжує діяти програма Пакунок школяра. Вона передбачає одноразову виплату 5 тис. грн на кожну дитину, зараховану до першого класу у 2026/2027 навчальному році.

Допомогу може оформити один із батьків або законний представник. Якщо в родині двоє чи більше першокласників, виплату призначають на кожну дитину.

Подати заяву можна через застосунок Дія або письмово у сервісному центрі Пенсійного фонду. Кошти дозволено витрачати на канцелярське приладдя, книги, дитячий одяг і взуття.

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