Ужгородський міський районний суд обрав запобіжний захід підлітку, якого підозрюють у стрілянині в школі на Закарпатті 16 квітня.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Суд ухвалив рішення взяти неповнолітнього стрілка під варту строком на 60 діб без права внесення застави.

– За клопотанням ювенального прокурора Ужгородської окружної прокуратури слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними слідства, 16 квітня 15-річний підліток під час уроку раптово дістав пістолет і здійснив два постріли. Одним пострілом він поранив однокласника.

Після цього підозрюваний залишив школу. Правоохоронці швидко його затримали та вилучили зброю.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі перевіряють усі версії події та встановлюють мотиви дій підлітка.

Дії підозрюваного кваліфікували як закінчений замах на умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб – ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

До слова, у Луцьку дівчина вчинила стрілянину з пневматичної зброї. Одна з куль влучила у вікно тролейбуса.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

