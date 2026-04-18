Батьки хлопчика, що був поранений під час стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня, загинули. Підліток отримав вогнепальне поранення і перебуває у лікарні.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Стрілянина в Києві 18 квітня: що відомо про загиблих

За даними генпрокурора, внаслідок нападу загинули шестеро людей. Один чоловік помер на місці події. Жінка померла у лікарні від отриманих поранень.

Зараз дивляться

Син загиблих 2015 року народження отримав вогнепальне поранення. Дитина перебуває у медичному закладі, де їй надають необхідну допомогу.

– За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людей, – йдеться у повідомленні.

Кравченко повідомив, що правоохоронці встановили особу стрільця. Це чоловік 1968 року народження. Він використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Досудове розслідування ведуть під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

СБУ та Нацполіцією України вживаються всі заходи для встановлення обставин злочину та його мотивів.

Нагадаємо, сьогодні в Голосіївському районі Києва 58-річний чоловік відкрив стрілянину по людях, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив заручників.

Поліція провела спецоперацію із затримання стрільця. Злочинця ліквідовано.

Унаслідок теракту загинули шестеро людей. П’ятнадцять постраждали. Десять із них госпіталізовані, серед них є підліток.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.