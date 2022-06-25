Червень, 25 в 17:41

У Харкові російська армія обстріляла ядерну підкритичну установку Джерело нейтронів, внаслідок чого частково зруйновані будівлі та інфраструктура промислового майданчику.

У разі нових пошкоджень через російські обстріли може виникнути загроза щодо ядерної та радіаційної безпеки. Якщо РФ продовжить бойові дії, тоді це призведе до важких радіаційних наслідків із забрудненням поруч розташованих сіл і міст. За даними Держатомрегулювання, пошкоджено:

північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;

вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;

вентиляційну трубу основної будівлі установки;

систему охолодження клістронної галереї прискорювача;

корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;

обшивку основної будівлі установки.

Працівники установки оглядають будівлі та обладнання, щоб зафіксувати всі пошкодження, однак залишається постійна загроза нових обстрілів з боку російської армії.

Зараз дивляться

Фахівці перевели ядерну установку в глибокий підкритичний стан. Однак робота ускладнена, іноді навіть неможлива, через ймовірність чергових обстрілів. Зовнішнє електропостачання відсутнє.

Джерело: Держатомрегулювання