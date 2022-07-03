Липень, 03 в 13:00

Жителі російського міста Бєлгород публікують фотографії ракети, яка сьогодні прилетіла по місту.

Місцеві Тelegram-канали пишуть, що, за даними деяких джерел, шматок ракети, який застряг у житловому будинку в Бєлгороді, виявився фрагментом зенітно-ракетного комплексу Панцир.

Журналістам цю інформацію підтвердив військовий експерт Олег Жданов та розслідувачі CIT.

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Деякі ЗМІ вважають, що Росія могла під час обстрілу України збити свою ракету своїм ППО, уламки якої впали на житлові квартали. Точної інформації досі немає.

Росіяни, як завжди, намагалися звинуватили Україну в обстрілі. Але їм це не вдалось. Адже ЗРК Панцир є на озброєнні у Росії. На озброєнні в України такої техніки немає.

Нагадаємо, 3 липня в російському Бєлгороді пролунали вибухи. Гучні звуки, як повідомили в РФ, нібито стали результатом роботи протиповітряної оборони.

За словами місцевого губернатора, внаслідок вибухів троє людей загинули, ще четверо постраждали.

Джерело: The Insider

Фото: Мій Бєлгород