Липень, 06 в 14:39

В окупованому російськими військами Херсоні пролунав вибух. За інформацією місцевих ЗМІ, у місті видно дим.

Жителі Херсона повідомляють, що дим видно в районі залізничного вокзалу.

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Також очевидці повідомляють про вибухи в окупованому Скадовську і запуск ракет з боку порту.

В українській розвідці говорять, що Росія готується до так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізьких областях. Їх хочуть провести 11 вересня.

Наприкінці червня у Херсоні російські загарбники увірвалися до Державного архіву області та викрали документацію зі списками виборців за 2019 рік.

У поліції кажуть, що персональні дані виборців окупанти можуть використати саме для організації так званого референдуму.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Суспільне