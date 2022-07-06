Июль, 06 в 14:39

В оккупированном российскими войсками Херсоне прогремел взрыв. По информации местных СМИ, в городе виден дым.

Жители Херсона сообщают, что дым виден в районе железнодорожного вокзала.

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Также очевидцы сообщают о взрывах в оккупированном Скадовске и запуске ракет со стороны порта.

После информации о взрывах в оккупированном Херсоне в сети начали писать о пожаре, который возник на складе пластмассовых изделий. Некоторые Telegram-каналы пишут, что там был склад боеприпасов оккупантов.

Позже советник главы ОВА Сергей Хлань сообщил, что в Херсоне в районе железнодорожного вокзала таки уничтожили склады оккупантов.

В украинской разведке говорят, что Россия готовится к так называемым референдумам на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях. Их хотят провести 11 сентября.

В конце июня в Херсоне российские захватчики ворвались в Государственный архив области и украли документацию со списками избирателей за 2019 год.

В полиции говорят, что персональные данные избирателей оккупанты могут использовать именно для организации так называемого референдума.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Общественное