В оккупированном Херсоне и Скадовске прогремели взрывы — уничтожили склады РФ
В оккупированном российскими войсками Херсоне прогремел взрыв. По информации местных СМИ, в городе виден дым.
Жители Херсона сообщают, что дым виден в районе железнодорожного вокзала.
Также очевидцы сообщают о взрывах в оккупированном Скадовске и запуске ракет со стороны порта.
После информации о взрывах в оккупированном Херсоне в сети начали писать о пожаре, который возник на складе пластмассовых изделий. Некоторые Telegram-каналы пишут, что там был склад боеприпасов оккупантов.
Позже советник главы ОВА Сергей Хлань сообщил, что в Херсоне в районе железнодорожного вокзала таки уничтожили склады оккупантов.
В украинской разведке говорят, что Россия готовится к так называемым референдумам на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях. Их хотят провести 11 сентября.
В конце июня в Херсоне российские захватчики ворвались в Государственный архив области и украли документацию со списками избирателей за 2019 год.
В полиции говорят, что персональные данные избирателей оккупанты могут использовать именно для организации так называемого референдума.
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Фото: Общественное