Сили оборони України 25 жовтня та в ніч проти 26 жовтня завдали удару по підприємству Енергія в російському Єльці, яке виготовляє джерела живлення для ракет і керованих авіабомб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Удар по заводу Енергія в Єльці 26 жовтня: що відомо

За даними Генштабу, 25 жовтня та в ніч проти 26 жовтня українські військові уразили виробничий цех підприємства Енергія в місті Єлець Липецької області РФ. Після удару на території заводу виникла пожежа.

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Уражений цех спеціалізується на виготовленні елементів живлення, які використовуються в російському озброєнні.

У Генштабі зазначили, що Енергія є єдиним виробником батарей для модулів планування та корекції авіаційних бомб. Підприємство також виготовляє джерела живлення для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер-М і крилатих ракет морського базування.

За оцінкою українського командування, пошкодження виробництва ускладнить забезпечення російської армії комплектуючими для ракет, керованих авіабомб та інших видів озброєння.

Удар по заводу Протон-Електротекс в Орлі: підтверджено знищення цеху

Генштаб також повідомив результати удару по підприємству Протон-Електротекс у російському Орлі, який відбувся 23 жовтня.

За уточненими даними, на заводі знищено основний цех виробництва мікросхем, а також пошкоджено будівлю та сервери підприємства.

Протон-Електротекс виготовляє електронні компоненти, які використовуються, зокрема, у виробництві російських крилатих і балістичних ракет.

У Генштабі наголосили, що знищення виробничого цеху ускладнює виготовлення комплектуючих для ракетного озброєння, яким Росія атакує українські міста.

Атака на Тольяттікаучук 24 жовтня: які пошкодження підтверджено

Окремо Генштаб уточнив наслідки удару по нафтохімічному комбінату Тольяттікаучук у місті Тольятті Самарської області РФ, завданого 24 жовтня.

За підтвердженими даними, на підприємстві пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну ректифікаційну установку.

Удар по об’єкту запуску дронів поблизу Донецька

Крім російських промислових підприємств, українські військові уточнили наслідки удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі тимчасово окупованого Донецька.

Об’єкт уразили 23 жовтня. За даними Генштабу, внаслідок атаки пошкоджено три будівлі, які використовувалися для підготовки та споряджання ударних БпЛА, а також одну пускову рейку.

У командуванні зазначили, що такі удари спрямовані на зменшення можливостей російської армії атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру безпілотниками.

Генштаб наголосив, що Сили оборони продовжують уражати військові об’єкти противника в межах права України на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 706-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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