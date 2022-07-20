Росія викрала щонайменше 5 100 українських дітей – Герасимчук

Липень, 20 в 19:00

На сьогодні неможливо точно сказати, скількох укранських дітей викрала Росія. Наразі відома цифра 5 100 дітей – це за даними звернень до Національного інформаційного бюро, повідомила на брифінгу радник – уповноважена президента з питань прав дитини Дар’я Герасимчук.

Вона уточнила, що це діти, які позбавлені батьківського піклування, або ті, які втратили батьків під час бомбардувань РФ.

– Що стосується депортації та примусового переміщення окупантами українських дітей, за даними російської влади йдеться про 350 тис. “евакуйованих” дітей. Ніхто повертати цих їх не збирається, тому йдеться про примусове переміщення, – наголосила вона.

Герасимчук сказала, що 1 серпня з’явиться єдина інформаційна платформа Діти війни, на якій щоденно оновлюватиметься вся інформація та статистика щодо постраждалих під час воєнних дій українських дітей.

Зараз дивляться

– Саме ця платформа стане основним джерелом інформації для громадян, які захочуть допомогти таким дітям, для журналістів та для правоохоронних органів, – додала вона.

Повернути до України вдалося повернути 46 дітей.

Від збройної російської агресії постраждали вже 1 032 дитини, зокрема 353 вбито і 679 поранено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Медіацентр Україна