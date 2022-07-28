Липень, 28 в 15:32

Російські загарбники зранку 28 липня обстріляли Торецьк у Донецькій області.

Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій. У результаті обстрілу міста пошкоджень зазнав п’ятиповерховий житловий будинок.

– Частково зруйновано покрівлю та міжповерхове перекриття з п’ятого по третій поверхи будівлі. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалося витягти двох чоловіків та жінку, – зазначили у ДСНС.

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Як повідомив журналіст Фактів ICTV Олег Корнієнко, рятувальники 6 годин розбирали завали. Загалом вдалося евакуювати сімох людей.

Згодом знайшли тіла молодих чоловіка та жінки. Загиблі жили на останньому поверсі. Саме у їхню оселю влучила ракета.

Нагадаємо, що протягом 27 липня окупанти 44 рази обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього там загинули щонайменше п’ятеро цивільних жителів, ще вісім людей отримали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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