У Вашингтоні чоловік в’їхав у барикаду біля Капітолія, відкрив вогонь та застрелився

Серпень, 14 в 19:37

У неділю, 14 серпня у Вашингтоні чоловік в’їхав у барикаду біля Капітолія, потім він відкрив стрілянину у повітря та застрелився.

Інцидент стався приблизно о 4 ранку за місцевим часом.

У поліції зазначили, що чоловік врізався в барикаду, а коли він вийшов із машини, автомобіль спалахнув. Потім невідомий зробив кілька пострілів у повітря та застрелився, коли підійшли правоохоронці.

Зараз дивляться

До речі, у ночі у неділю, 14 серпня, у районі Старого міста Єрусалиму чоловік двічі відкрив вогонь по людях. Інцидент стався на парковці біля Стіни плачу, а також на сусідній автостоянці біля гробниці царя Давида.

Джерело: Associated Press