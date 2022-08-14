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У Вашингтоні чоловік в’їхав у барикаду біля Капітолія, відкрив вогонь та застрелився

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
чолвік із пістолетом, пістолет
Фото: Depositphotos

У неділю, 14 серпня у Вашингтоні чоловік в’їхав у барикаду біля Капітолія, потім він відкрив стрілянину у повітря та застрелився.

Інцидент стався приблизно о 4 ранку за місцевим часом.

У поліції зазначили, що чоловік врізався в барикаду, а коли він вийшов із машини, автомобіль спалахнув. Потім невідомий зробив кілька пострілів у повітря та застрелився, коли підійшли правоохоронці.

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До речі, у ночі у неділю, 14 серпня, у районі Старого міста Єрусалиму чоловік двічі відкрив вогонь по людях. Інцидент стався на парковці біля Стіни плачу, а також на сусідній автостоянці біля гробниці царя Давида.

Джерело: Associated Press

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