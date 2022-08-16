На виїзді з Криму величезні черги: Ташева закликала українців бути обережними
Після вибухів у Джанкойському районі 16 серпня на виїзд з Криму сформувалися величезні черги.
Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева на своїй сторінці у Facebook.
— Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами – здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги, – написала вона.
Ташева зазначила, що попри заяви окупантів, що людям у Криму нічого не загрожує, та попри заяви Міноборони РФ про “займання на складі боєприпасів” – люди вважають інакше.
Вона звернулася до громадян України в окупованому Криму, які вже вісім років опираються окупанту.
— Ми обов’язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі й не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації… Наступного року в Бахчисараї!
Ташева закликала поки що бути обережними, ховатися в обладнаних місцях або своїх підвалах та підготувати потрібні засоби.
Зранку 16 серпня чули вибухи у Криму в Джанкойському районі. За попередньою інформацією, у смт Азовське здетонував черговий склад боєприпасів окупантів.
У російському Міноборони заявили, що відбулася детонація боєприпасів у селі Майське теж Джанкойського району. Воно розташоване неподалік селища Азовське.
Після обіду надійшла інформація про нові вибухи у Криму. Цього разу повідомляли про клуби чорного диму над військовою авіабазою у смт Гвардійське Сімферопольського району.
Фото: Таміла Ташева
Джерело: Таміла Ташева