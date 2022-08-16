На виїзді з Криму величезні черги: Ташева закликала українців бути обережними

Серпень, 16 в 16:15

Після вибухів у Джанкойському районі 16 серпня на виїзд з Криму сформувалися величезні черги.

Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева на своїй сторінці у Facebook.

— Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами – здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги, – написала вона.

Ташева зазначила, що попри заяви окупантів, що людям у Криму нічого не загрожує, та попри заяви Міноборони РФ про “займання на складі боєприпасів” – люди вважають інакше.

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Вона звернулася до громадян України в окупованому Криму, які вже вісім років опираються окупанту.

— Ми обов’язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі й не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації… Наступного року в Бахчисараї!

Ташева закликала поки що бути обережними, ховатися в обладнаних місцях або своїх підвалах та підготувати потрібні засоби.

Зранку 16 серпня чули вибухи у Криму в Джанкойському районі. За попередньою інформацією, у смт Азовське здетонував черговий склад боєприпасів окупантів.

У російському Міноборони заявили, що відбулася детонація боєприпасів у селі Майське теж Джанкойського району. Воно розташоване неподалік селища Азовське.

Після обіду надійшла інформація про нові вибухи у Криму. Цього разу повідомляли про клуби чорного диму над військовою авіабазою у смт Гвардійське Сімферопольського району.

Фото: Таміла Ташева

Джерело: Таміла Ташева