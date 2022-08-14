Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ уночі атакувала Миколаїв та область. Двоє людей загинули

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Підтверджено
Війна в Україні_обстріл Миколаївської області 14 серпня 2022
Фото: Нацполіція

Близько другої ночі 14 серпня в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це з місця події повідомили очевидці.

Уранці цю інформацію підтвердив і керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нині обласна влада з’ясовує деталі обстрілу Миколаєва.

Зараз дивляться

Відомо, що за пів години після обстрілу обласного центру російські загарбники відкрили вогонь і по Миколаївському району.

Ворожим вогнем пошкоджено господарські споруди в селі Галицинове.

А ще через годину окупанти поцілили в сільськогосподарські споруди в селищі Широке Баштанського району.

За словами голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, нічний обстріл забрав життя двох людей у населених пунктах Березнегуватської громади.

Станом на ранок 14 серпня в лікарнях області перебувають 292 постраждалих від атак російських окупантів.

Ще 53 особам надали допомогу амбулаторно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім, Ганна Замазєєва

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка