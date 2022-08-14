РФ уночі атакувала Миколаїв та область. Двоє людей загинули

Серпень, 14 в 6:17

Близько другої ночі 14 серпня в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це з місця події повідомили очевидці.

Уранці цю інформацію підтвердив і керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нині обласна влада з’ясовує деталі обстрілу Миколаєва.

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Відомо, що за пів години після обстрілу обласного центру російські загарбники відкрили вогонь і по Миколаївському району.

Ворожим вогнем пошкоджено господарські споруди в селі Галицинове.

А ще через годину окупанти поцілили в сільськогосподарські споруди в селищі Широке Баштанського району.

За словами голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, нічний обстріл забрав життя двох людей у населених пунктах Березнегуватської громади.

Станом на ранок 14 серпня в лікарнях області перебувають 292 постраждалих від атак російських окупантів.

Ще 53 особам надали допомогу амбулаторно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім, Ганна Замазєєва