РФ уночі атакувала Миколаїв та область. Двоє людей загинули
Близько другої ночі 14 серпня в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це з місця події повідомили очевидці.
Уранці цю інформацію підтвердив і керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Нині обласна влада з’ясовує деталі обстрілу Миколаєва.
Відомо, що за пів години після обстрілу обласного центру російські загарбники відкрили вогонь і по Миколаївському району.
Ворожим вогнем пошкоджено господарські споруди в селі Галицинове.
А ще через годину окупанти поцілили в сільськогосподарські споруди в селищі Широке Баштанського району.
За словами голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, нічний обстріл забрав життя двох людей у населених пунктах Березнегуватської громади.
Станом на ранок 14 серпня в лікарнях області перебувають 292 постраждалих від атак російських окупантів.
Ще 53 особам надали допомогу амбулаторно.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Віталій Кім, Ганна Замазєєва