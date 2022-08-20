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Факти / Надзвичайні події

У Маріуполі підірвали місцевого колаборанта Іващенка, якого росіяни призначили “мером”

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Костянтин Іващенко

В Маріуполі скоїли замах на гауляйтера Костянтина Іващенка. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Попередньо чиновнику-гауляйтеру вдалося вижити.

— За інформацією ЗМІ, вибуховий пристрій, закладений на в’їзді до зоопарку Маріуполя, здетонував у момент прибуття “мера”. На жаль, він не постраждав, – повідомив Андрющенко.

Російські пропагандисти повідомили, що на в’їзді до зоопарку Маріуполя було закладено вибуховий пристрій, який спрацював у момент під’їзду автомобіля гауляйтера.

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Костянтин Іващенко до повномасштабного вторгнення РФ був депутатом міськради Маріуполя від забороненої проросійської ОПЗЖ.

Після 24 лютого він перейшов на бік загарбників з іншими депутатами ОПЗЖ та допомагав окупантам, коригуючи обстріли критичної інфраструктури міста. У квітні терористи із “ДНР” призначили його гауляйтером Маріуполя.

На початку серпня в окупованій Новій Каховці скоїли замах на колаборанта, так званого заступника голови місцевої “адміністрації” Віталія Гуру. Пізніше стало відомо, що Гура помер у реанімації.

Джерело: Петро Андрющенко

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