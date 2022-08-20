У небі чорний дим: у Чорнобаївці пролунало декілька вибухів
Потребує перевірки
Фото: Факти ICTV
У Херсонській області прогриміла серія вибухів у Чорнобаївці. У небі піднявся чорний та густий дим, повідомляють місцеві жителі.
У Збройних силах України підтвердили, що у Чорнобаївці пролунали вибухи. За попередніми даними, влучили по складу з боєприпасами, які використовувала російська армія.
– У Чорнобаївці бавовна. Давно не було, і от знову. Мінус БК. Дуже смачно. Зараз дуже смачно накрили кацапів. Вони сказали, що працює ППО в Чорнобаївці. Ого як працює ППО. Тепер ми бачимо, що пе ве о работаєт, – прокоментували у ЗСУ.
Станом на 19:20, повітряна тривога в Україні лунає у Луганській області та Нікопольському районі на Дніпропетровщині.
Зараз дивляться