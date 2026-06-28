У неділю, 28 червня, в Україні відзначають державне свято — День Конституції.

Цьогоріч основному закону України виповнюється 30 років.

Конституція України закріплює ключові правові основи незалежної України, встановлює державний устрій, порядок та принципи функціонування органів влади. Ухвалення Конституції стало важливою подією для ідентифікації України на міжнародній арені.

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З нагоди цього дня Факти ICTV підготували добірку маловідомих, але цікавих фактів про Конституцію України.

Конституція України – 10 маловідомих фактів

Батьком Конституції України вважається один з її авторів — народний депутат Михайло Сирота .

. Процес написання Конституції тривав шість років — з 1990-го до 1996 року, однак найактивніший період охопив три місяці.

За шість років було запропоновано 15 варіантів Основного документа.

Основного документа. Єдине свято, закріплене у Конституцій, — це День Конституції.

Верховна Рада проводила засідання щодо ухвалення Конституцій цілу добу , згодом її назвали конституційна ніч. Рішення підтримали 315 народних депутатів.

, згодом її назвали конституційна ніч. Рішення підтримали 315 народних депутатів. Міжнародна спільнота назвала Конституцію України однією з найдемократичніших у світі.

у світі. Україна ухвалила Конституцію на п’ятому році незалежності.

році незалежності. Україна проголосила основний документ останньою з усіх країн колишнього СРСР .

. Першими словами після ухвалення Конституції стала фраза Є Конституція , яку виголосив тодішній спікер парламенту Олександр Мороз.

, яку виголосив тодішній спікер парламенту Олександр Мороз. Найпроблемнішими питаннями під час підготовки Конституції були російська мова, статус Криму та розподіл повноважень між гілками влади. За однією з пропозицій, Крим міг би бути 25-ю областю.

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