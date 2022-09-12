Пытался убежать в Россию после деоккупации поселка: в Харьковской области задержали экс-полицейского

Сентябрь, 12 в 20:29

В Харьковской области задержали бывшего начальника одного из секторов отделения полиции, который предал Украину и после деоккупации Великого Бурлука пытался убежать на территорию России.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина сразу же после захвата российской армией поселка городского типа перешел на сторону врага и одобрял агрессию против местных жителей. Предатель помогал представителям РФ создать новый оккупационный “правоохранительный орган” в Великом Бурлуке.

Экс-полициант старался угодить кремлевским кукловодам — ​​он передал российским войскам служебный автомобиль и разрешил пользоваться помещением кафе своей жены, отметили в прокуратуре.

Сейчас смотрят

Предателя задержали на границе с Россией, когда бывший начальник пытался убежать. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), за которое предусмотрено до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Во второй день полномасштабной войны в Украине, 25 февраля 2022 года, российская армия полностью взяла под контроль пгт Великий Бурлук на Харьковщине. Недавно появилась информация, что ВСУ освободили Великий Бурлук и выгнали оккупантов из населенного пункта.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура