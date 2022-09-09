Вересень, 09 в 11:49

У п’ятницю, 9 вересня, Рада ЄС затвердила цілковите призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між Євросоюзом та Росією. Відтепер на громадян РФ будуть поширюватися загальні візові правила.

Як поінформували в пресслужбі Ради ЄС, рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС 9 вересня. Спрощений візовий режим з РФ припинить діяти вже з понеділка, 12 вересня 2022 року.

– Це призведе до збільшення візового збору з €35 до €80, необхідності надання додаткових документальних доказів, збільшення часу оформлення візи та посилення правил видачі багаторазових віз, – наголошується в повідомленні.

Як раніше інформували в Єврокомісії, після скасування спрощеного візового режиму:

Зараз дивляться

Візовий збір для росіян зросте до €80, а термін ухвалення рішення щодо видачі візи – з 10 до 15 днів (при цьому він може бути продовжений до 45 днів, якщо необхідний додатковий розгляд візової заявки).

Запроваджуються жорсткіші правила щодо видачі багаторазових віз до Шенгенської зони.

Від росіян вимагатимуть довший перелік підтверджуючих документів для отримання візи.

Тобто росіяни більше не користуватимуться привілейованим доступом до Євросоюзу. Призупинення спрощеного візового режиму поширюється на всі категорії мандрівників, які прямуватимуть до ЄС на короткий термін.

Водночас в Раді ЄС запевнили, що такий крок не здійснить негативного впливу на осіб, які подорожують до Євросоюзу “із життєво важливими цілями”: на журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства. Для них будуть напрацьовані окремі норми.

– Угода про спрощення візового режиму забезпечує привілейований доступ до ЄС для громадян надійних країн-партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною, у тому числі невибірковими нападами на громадянське населення, Росія підірвала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій РФ та ще одним доказом нашої непохитної прихильності до України та її народу, – зазначив Віт Ракушан, міністр внутрішніх справ Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС.

Спрощений візовий режим між Євросоюзом та Росією діє з червня 2007 року. 25 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЄС частково призупинив дію спрощеного візового режиму – для російських дипломатів, інших офіційних осіб та представників бізнесу.

31 серпня міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу досягли політичної угоди щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.