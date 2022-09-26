ППО NASAMS в Україні та мобілізація РФ на окупованих територіях: 215 доба війни (онлайн)

Росія відправляє на фронт новоприбулих військових без будь-якої підготовки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія активізувала безпілотники для ударів по об’єктах та розвідки, вже зафіксовано близько 60 вильотів дронів за добу.

В Ізюмі знайшли ще два поховання з сотнями тіл, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Окупанти формують батальйон українських військовополонених та примушують їх голосувати, зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Заяви російських пропагандистів про те, що українці нібито продають у DarkNet західну зброю від Пентагону, виявилися фейком.

Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS, повідомив Зеленський.