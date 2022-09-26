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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
ППО NASAMS в Україні та мобілізація РФ на окупованих територіях: 215 доба війни (онлайн)

ППО NASAMS в Україні та мобілізація РФ на окупованих територіях: 215 доба війни (онлайн)

Росія відправляє на фронт новоприбулих військових без будь-якої підготовки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія активізувала безпілотники для ударів по об’єктах та розвідки, вже зафіксовано близько 60 вильотів дронів за добу.

В Ізюмі знайшли ще два поховання з сотнями тіл, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Окупанти формують батальйон українських військовополонених та примушують їх голосувати, зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Заяви російських пропагандистів про те, що українці нібито продають у DarkNet західну зброю від Пентагону, виявилися фейком.

Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS, повідомив Зеленський.

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01:16 - 26 вересня

Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні та ще більше дестабілізувати світ, але й для фізичного знищення чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що тимчасово контролюються Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

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01:15 - 26 вересня

Росіяни ще на початку вересня мали “результати” псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях, — СБУ.

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01:13 - 26 вересня

США можуть знищити весь Чорноморський флот РФ та російські бази у тимчасово окупованому Криму в разі застосування ядерної зброї Росією.

Про це заявив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телемарафону FreeДом. За його словами, є серйозні причини, через які можна свідчити, що виконання ядерного шантажу дуже малоймовірне.

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00:25 - 26 вересня

У звільненому Ізюмі Харківської області знайшли ще два масові поховання з сотнями тіл. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми знайшли велике масове поховання з пів тисячею людей (раніше в Ізюмі, – Ред.). Сьогодні я отримав більше інформації. Журналісти вже в дорозі. Вони знайшли ще два масові поховання, великі поховання з сотнями людей. Також йдеться про маленьке містечко Ізюм. У маленькому містечку є ще два масові поховання, – говорить президент.

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00:22 - 26 вересня

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що з певних джерел надходить інформація, що президент Росії Володимир Путін хоче до 15 листопада закінчити війну, сподіваючись на капітуляцію України.

– Росія не може зібрати мільйон людей для мобілізації в найкоротші терміни. За моїми оцінками, це триватиме до весни… Перші 300 тисяч вони до листопада або до кінця року мобілізують. Хоча Росія чомусь орієнтується на 15 листопада. Є інформація, що нібито до 15 листопада Путін хоче закінчити війну.

Але в його розумінні закінчення війни – це коли Україна погодиться на переговори та підпише капітуляцію на умовах РФ. Тобто Україна повинна погодитись з втратою територій, визнати їх російськими та не вступати до НАТО, – сказав Жданов.

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