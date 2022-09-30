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Факти / Надзвичайні події

Росія вдарила ракетою по гуманітарній колоні в Запоріжжі, є загиблі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Росія вдарила ракетою по гуманітарній колоні в Запоріжжі, є загиблі

Сьогодні зранку російський ворог завдав ракетного удару по околиці Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, є інформація про постраждалих. На місці події працюють відповідні служби.

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Оновлено о 08:27

Олександр Старух повідомив, що ворожа ракета вдарила по цивільній колоні на виїзді із міста. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів та відвезти допомогу.

На жаль, є загиблі та поранені.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров опублікував перші фото з місця ракетного удару.


Зауважимо, що Запоріжжя російський ворог обстрілює щодня.

Напередодні повідомлялося, що російські війська випустили з літаків п’ять ракет класу повітря – повітря Х-59 у бік Дніпропетровської області та Запоріжжя.

Фото: Іван Федоров

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