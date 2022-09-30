Росія вдарила ракетою по гуманітарній колоні в Запоріжжі, є загиблі
Сьогодні зранку російський ворог завдав ракетного удару по околиці Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, є інформація про постраждалих. На місці події працюють відповідні служби.
Оновлено о 08:27
Олександр Старух повідомив, що ворожа ракета вдарила по цивільній колоні на виїзді із міста. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів та відвезти допомогу.
На жаль, є загиблі та поранені.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров опублікував перші фото з місця ракетного удару.
Зауважимо, що Запоріжжя російський ворог обстрілює щодня.
Напередодні повідомлялося, що російські війська випустили з літаків п’ять ракет класу повітря – повітря Х-59 у бік Дніпропетровської області та Запоріжжя.
Фото: Іван Федоров