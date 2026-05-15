У Запоріжжі внаслідок російської атаки були поранені люди та пошкоджені будинки.

Атака Запоріжжя 15 травня 2026 року: що відомо

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок атаки Запоріжжя були поранені люди, пошкоджені приватні будинки.

– Поранені люди, пошкоджені приватні будинки – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя, – написав він у Telegram.

Він зазначив, що росіяни цілять у промислову інфраструктуру, проте найбільше під ударом – цивільні.

Внаслідок атаки двоє людей поранені, значно пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у Запоріжжі також лунали вибухи, відомо, що росіяни завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури.

Також вночі 5 травня у Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі. Унаслідок ворожого удару по обласному центру поранення дістала жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 542-гу добу.

