Повторна атака на Запоріжжя: пошкоджено будинки, поранені люди
У Запоріжжі внаслідок російської атаки були поранені люди та пошкоджені будинки.
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок атаки Запоріжжя були поранені люди, пошкоджені приватні будинки.
– Поранені люди, пошкоджені приватні будинки – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя, – написав він у Telegram.
Він зазначив, що росіяни цілять у промислову інфраструктуру, проте найбільше під ударом – цивільні.
Внаслідок атаки двоє людей поранені, значно пошкоджені приватні будинки.
Нагадаємо, що сьогодні зранку у Запоріжжі також лунали вибухи, відомо, що росіяни завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури.
Також вночі 5 травня у Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі. Унаслідок ворожого удару по обласному центру поранення дістала жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 542-гу добу.
