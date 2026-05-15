Завтра, 16 травня, графіки відключення електроенергії в Україні вводити не планують. Енергетики просять перенести енергоємні процеси на день.

Графіки відключення світла 16 травня: що відомо

– Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження електроенергії не планується, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Зазначається, що використання потужних електроприладів доцільно перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

Водночас у вечірні години, з 18:00 до 22:00, варто обмежити споживання електроенергії.

Зараз дивляться

Нагадаємо, за даними МАГАТЕ, впродовж 13-14 травня біля українських атомних електростанцій пролетіло понад 160 російських дронів.

Проліт ворожих БпЛа було зафіксовано поблизу Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС.

Прямого впливу на ядерну безпеку на цих об’єктах наразі немає. Проте генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо ситуації, що склалася.

Він закликав до максимальної стриманості, щоб уникнути ядерної катастрофи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.