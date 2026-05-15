16 травня у Відні відбудеться гранд-фінал Євробачення 2026. Саме цього вечора стане відомо, хто здобуде перемогу на ювілейному, 70-му конкурсі.

Після другого півфіналу організатори затвердили порядок виступів фіналістів, а також підтвердили, що цьогорічне шоу буде одним із наймасштабніших за кількістю запрошених зірок та спеціальних номерів.

Скільки країн приймає участь у фіналі Євробачення 2026, та які скандали супроводжують цьогорічний пісенний конкурс, читайте в нашому матеріалі.

Скільки номерів у фіналі Євробачення 2026

У фіналі конкурсу виступить 25 країн. Саме стільки конкурсних номерів побачать глядачі під час головного концерту сезону. Нагадаємо, що у 2025 році у фіналі брали участь 26 держав.

Цього разу кількість учасників зменшилася через відмову Іспанії від участі у конкурсі. Іспанський мовник RTVE також ухвалив рішення не транслювати шоу через присутність на конкурсі представника Ізраїля — Ноама Беттана.

До фіналу пройшли 20 учасників із двох півфіналів. Ще п’ять країн автоматично потрапили до гранд-фіналу: Австрія як країна-господарка, а також держави Великої п’ятірки. Серед них Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція.

Скільки номерів на Євробаченні 2026 та у якому порядку виступатимуть країни

Порядок виступів у фіналі затверджений організаторами шоу. Україна цього року виступить сьомою.

Данія — Søren Torpegaard Lund Німеччина — Sarah Engels Ізраїль — Noam Bettan Бельгія — Essyla Албанія — Alis Греція — Akylas Україна — Leléka Австралія — Delta Goodrem Сербія — Lavina Мальта — Aidan Чехія — Daniel Zizka Болгарія — Dara Хорватія — Lelek Велика Британія — Look Mum No Computer Франція — Monroe Молдова — Satoshi Фінляндія — Linda Lampenius x Pete Parkkonen Польща — Alicja Литва — Lion Ceccah Швеція — Felicia Кіпр — Antigoni Італія — Sal Da Vinci Норвегія — Jonas Lovv Румунія — Alexandra Căpitănescu Австрія — Cosmó

У фіналі покажуть не лише конкурсні номери

Фанати традиційно обговорюють, скільки номерів у фіналі Євробачення, адже кількість виступів напряму формує динаміку всього шоу.

Організатори вже підтвердили, що концерт не обмежиться лише виступами фіналістів. До ювілейного шоу запросили низку артистів, які перемагали на Євробаченні у різні роки. Очікується поява колишніх тріумфаторів конкурсу, а також спеціальні спільні постановки, присвячені 70-річчю пісенного шоу.

Саме через це фінал у Відні стане одним із найдовших та наймасштабніших за останні роки. Адже між конкурсними виступами глядачі побачать окремі музичні блоки із запрошеними зірками.

Скандали навколо Євробачення 2026

Цьогорічний конкурс не обійшовся без гучних суперечок. Найбільший резонанс викликала участь представника Ізраїлю Ноама Беттана. Артист зіткнувся з протестами частини публіки та критикою через надто активну агітацію голосувати за нього під час півфіналу. Через участь Ізраїлю одразу кілька країн оголосили бойкот трансляції конкурсу.

Ще один скандал виник навколо представниці Румунії Александри Капітанеску. Її пісня Choke Me викликала неоднозначну реакцію через фразу, яка багаторазово повторюється у приспіві. Частина аудиторії вважає текст надто провокативним та таким, що може трактуватися як заклик до насильства.

Попри численні дискусії та політичні суперечки, організатори очікують рекордну телевізійну аудиторію гранд-фіналу.

