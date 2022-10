Ураган Ієн став одним із найбільш руйнівних в історії США – вже щонайменше 27 загиблих

Жовтень, 01 в 14:03

У Сполучених Штатах через ураган Ієн загинули щонайменше 27 людей. Влада попереджає, що кількість жертв стихії ще зросте.

Телеканал Sky повідомляє, що кілька жертв потонули, зокрема 68-річну жінку хвиля віднесла в океан.

Серед інших жертв 22-річна дівчина, яка загинула від отриманих травм після того, як її позашляховик перекинувся на розмитій ділянці дороги. А також 71-річний чоловік, який помер від травм голови, впавши з даху під час встановлення жалюзі.

Після завданого лиха у штаті Флорида ураган Ієн досяг Південної Кароліни.

my dad just sent me this video from Naples Florida Hurricane Ian #HurricaneIan #naplesflorida #naples pic.twitter.com/2jK6GErZjb — the worlds foremost authority (@p_V06) September 28, 2022

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс сказав, що рятувальні бригади обійшли понад 3 тис. будинків у найбільш постраждалих районах, шукаючи тих, хто вижив, і намагаючись врятувати тисячі людей, які опинились у затоплених будівлях.

Video shows the destruction left behind in Naples after Hurricane Ian devastates Florida. Follow latest updates: https://t.co/2yXNLXtZV1 pic.twitter.com/LxZQQ913KO — ABC News (@ABC) October 1, 2022

За останніми даними, понад 1,7 млн жителів Флориди досі залишаються без світла. Також постраждали ще 400 тис. будинків і підприємств у Кароліні.

Hurricane Ian – What 15 ft storm surge looks like …

(credit to Max Olson Chasing) pic.twitter.com/OqbFkQxD8s — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) September 30, 2022

Ураган Ієн є одним із найсильніших штормів, які коли-небудь обрушувалися на США. Президент Джо Байден попередив, що він, ймовірно, буде одним із найгірших в історії Америки.

— Ми тільки починаємо бачити масштаб цього руйнування. Цифри, які ми маємо, остаточно неясні, але повідомлення, які надходять, свідчать про те, що можуть бути значні людські жертви, – додав він.

70-річна пенсіонерка Рита Чемберс із одного з найбільш постраждалих міст штату Флорида Форт-Маєрса сказала, що Ієн був несхожий на будь-який шторм, який вона коли-небудь бачила, але додала:

— Я б краще вигрібала пісок зі свого будинку у Флориді, ніж розгрібала сніг у Нью-Йорку. Якщо ви живете в раю, вам доведеться миритися з ураганом.

Коли Ієн досяг Флориди в середу, йому було присвоєно четверту категорію. Швидкість поривів вітру сягала 250 км/год. За даними Національного центру ураганів США на вечір четверга, Ієн ослаб до першої категорії, максимальна сила вітру досягає 120 км/год.

Проте метеорологи попереджають, що Ієн рухається на штати Південна та Північна Кароліна та Джорджію. Очікуються сильний вітер, зливи та небезпечні для життя затоплення.