Дальність майже 1000 км: Україна завдала серії далекобійних ударів по цілях РФ
Україна протягом тижня завдала низки далекобійних ударів по військових цілях та об’єктах нафтової інфраструктури РФ.
Про це 16 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.
Далекобійні удари по РФ: які цілі уражено
За словами глави держави, частина операцій ще триває, тому оприлюднені дані не відображають усіх результатів.
Our long-range sanctions this week. Most of the operations are still ongoing, so the video captures only a portion of our results. Be-200 amphibious aircraft, a Ka-27 helicopter, a cargo vessel carrying ammunition, a Pantsir-S1 surface‑to‑air missile and gun system, a Tor… pic.twitter.com/kX3oPCuok8
Серед уражених цілей — літак-амфібія Бе-200, гвинтокрил Ка-27, корабель-суховантаж із боєприпасами, а також засоби протиповітряної оборони, зокрема комплекси Панцир-С1 і Тор.
Крім того, українські сили вразили систему зв’язку Редут-2УС, безпілотники та інші об’єкти.
Удари також завдавалися по інфраструктурі нафтового сектору РФ і кораблях.
За словами Зеленського, дальність ураження сягала майже тисячу км від лінії бойового зіткнення.
— Це цілком справедливі наші відповіді на те, що росіяни роблять. Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати, — наголосив президент.
Він також подякував Збройним силам України, Службі безпеки України та розвідці за ефективність і точність ударів.
Нагадаємо, у ніч на 16 травня українські війська атакували дронами Невинномиський завод Азот у Ставропольському краї.
На місці спалахнула пожежа.
Щонайменше шість ударів Україна завдала по азотному заводу з початку війни. Зокрема, у березні та січні 2026 року, а також у грудні та серпні 2025 року.