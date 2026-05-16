Україна протягом тижня завдала низки далекобійних ударів по військових цілях та об’єктах нафтової інфраструктури РФ.

Про це 16 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Далекобійні удари по РФ: які цілі уражено

За словами глави держави, частина операцій ще триває, тому оприлюднені дані не відображають усіх результатів.

Our long-range sanctions this week. Most of the operations are still ongoing, so the video captures only a portion of our results. Be-200 amphibious aircraft, a Ka-27 helicopter, a cargo vessel carrying ammunition, a Pantsir-S1 surface‑to‑air missile and gun system, a Tor… pic.twitter.com/kX3oPCuok8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2026

Серед уражених цілей — літак-амфібія Бе-200, гвинтокрил Ка-27, корабель-суховантаж із боєприпасами, а також засоби протиповітряної оборони, зокрема комплекси Панцир-С1 і Тор.

Крім того, українські сили вразили систему зв’язку Редут-2УС, безпілотники та інші об’єкти.

Удари також завдавалися по інфраструктурі нафтового сектору РФ і кораблях.

За словами Зеленського, дальність ураження сягала майже тисячу км від лінії бойового зіткнення.

— Це цілком справедливі наші відповіді на те, що росіяни роблять. Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати, — наголосив президент.

Він також подякував Збройним силам України, Службі безпеки України та розвідці за ефективність і точність ударів.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня українські війська атакували дронами Невинномиський завод Азот у Ставропольському краї.

На місці спалахнула пожежа.

Щонайменше шість ударів Україна завдала по азотному заводу з початку війни. Зокрема, у березні та січні 2026 року, а також у грудні та серпні 2025 року.

