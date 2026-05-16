Сьогодні, 16 травня, в Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

РФ передала тіла загиблих військових

Правоохоронні органи та представники експертних установ проведуть всі необхідні заходи з ідентифікації репатрійованих загиблих.

Повернути тіла українських військових вдалося завдяки спільній роботі представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сил безпеки.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста також сприяв проведенню репатріаційних заходів.

Перевезення тіл загиблих українських військовослужбовців забезпечує особовий склад Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України.

Нагадаємо, що 15 травня Україна та Росія провели обмін полоненими, завдяки чому вдалося повернути додому 205 наших військових. Це перший етап обміну в межах 1000 на 1000. Серед звільнених з полону – рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в неволі ще з 2022 року.

24 квітня Україна та Росія також провели обмін полоненими. Того дня додому повернулося 193 українських захисники.

Під час обміну 11 квітня росіяни передали українців, які перебували в полоні з 2022 року. Цей обмін став уже 72-м від початку повномасштабної війни. Серед звільнених з полону — 25 українських офіцерів, яких раніше російська сторона відмовлялася обмінювати.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

