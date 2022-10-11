Жовтень, 11 в 7:50

Ладижинську ТЕС на Вінничині атакували два дрони Shahed-136

Росіяни дронами Shahed-136 атакували Ладижинську ТЕС на Вінничині. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. За його словами, Ладижинську ТЕС атакувало одразу два іранські дрони Shahed-136. Зараз дивляться Наразі на місці працюють усі екстрені служби. Очільник області закликав не полишати укриттів до відбою повітряної тривоги. Ладижинська ТЕС – підприємство електроенерге­тичної галузі потужністю 1800 МВт. Розташована на річці Південний Буг. ТЕС працює у комплексі із Ладижинською ГЕС потужністю 7500 кВт. 11 жовтня вранці над Одеською областю воїни протиповітряної оборони збили три іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Фото: Wikipedia

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