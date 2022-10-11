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Факти / Надзвичайні події

Ладижинську ТЕС на Вінничині атакували два дрони Shahed-136

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ладижинську ТЕС на Вінничині атакували два дрони Shahed-136

Росіяни дронами Shahed-136 атакували Ладижинську ТЕС на Вінничині.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

За його словами, Ладижинську ТЕС атакувало одразу два іранські дрони Shahed-136.

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Наразі на місці працюють усі екстрені служби.

Очільник області закликав не полишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Ладижинська ТЕС – підприємство електроенерге­тичної галузі потужністю 1800 МВт. Розташована на річці Південний Буг. ТЕС працює у комплексі із Ладижинською ГЕС потужністю 7500 кВт.

11 жовтня вранці над Одеською областю воїни протиповітряної оборони збили три іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Фото: Wikipedia

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