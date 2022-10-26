Жовтень, 26 в 15:07

У Києві на Подолі 5-річна дівчинка жила в антисанітарних умовах разом із 10 собаками та іншими тваринами, майже не виходячи на вулицю. Про те, що малолітня дитиня перебуває в умовах, які загрожують її життю та здоров’ю, працівники поліції дізналися від сусідів.

Вони розповіли працівникам соцслужб, які прибули для перевірки, що у квартирі проживає 46–річна жінка разом із повнолітнім сином та п’ятирічною донькою.

За їхніми словами, дитина майже не буває на вулиці, живе у ізоляції разом із собаками, яких також не вигулюють.

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Умови і справді жахливі – бруд, сморід, бігають таргани, розкидані речі, а тварини у занедбаному стані.

Тому дитину вирішили вилучити з родини і направили до медичного закладу для повного обстеження. Подальшу долю дівчинки вирішуватимуть соціальні служби.

Сморід, бруд і таргани: у Києві п’ятирічна дівчинка жила під замком із 10 собаками / 3 фотографии

А щодо матері розпочато кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Їй загрожує обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Тварин таклж вилучили, ними зараз опікуються волонтери.