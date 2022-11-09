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Факти / Надзвичайні події

Били з РСЗВ Град: внаслідок обстрілів росіян по Нікопольському району загинула людина

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Били з РСЗВ Град: внаслідок обстрілів росіян по Нікопольському району загинула людина
Фото: Факти ICTV

Нікопольський район на Дніпропетровщині знову обстріляли російські загарбники з ракетних систем залпового вогню Град. Один із ворожих снарядів влучив по житловому будинку, вбивши людину.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, росіяни били по Марганецькій громаді з РСЗВ.

– Дніпропетровщина. Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили Градами по Марганецькій громаді. Вбили одного місцевого жителя. Російський снаряд прилетів прямо у житловий будинок. Деталі обстрілу з’ясовуються, – зазначає очільник ОВА Валентин Резніченко.

Це вже не перша російська атака по Нікопольському району та загалом Дніпропетровській області. Зокрема, відомо про чотирьох поранених внаслідок ударів військових РФ по Дніпру вночі 9 листопада.

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