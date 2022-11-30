У лікарні Донецька звезли понад сім сотень поранених окупантів – Генштаб ЗСУ
До лікарень тимчасово окупованого Донецька привезли понад 720 поранених загарбників.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ звозили до лікувальних закладів протягом тижня.
Тим часом в окупованій Горлівці одну з цивільних лікарень перепрофілювали у військовий шпиталь.
Відтепер, зазначають у Генштабі ЗСУ, туди повністю обмежено доступ цивільних осіб.
До хворих пропускають виключно медичний персонал.
Нагадаємо, що дедалі більше цивільних лікарень окупанти використовують для лікування виключно своїх військових і в Луганській області.
Зокрема, лікарні Красного Луча, Антрацита й Лутугиного переповнені пораненими окупантами.
До слова, тілами мертвих загарбників заповнені й морги.
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