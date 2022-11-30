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Факти / Україна

У лікарні Донецька звезли понад сім сотень поранених окупантів – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
лікарня
Фото: Depositphotos

До лікарень тимчасово окупованого Донецька привезли понад 720 поранених загарбників.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ звозили до лікувальних закладів протягом тижня.

Тим часом в окупованій Горлівці одну з цивільних лікарень перепрофілювали у військовий шпиталь.

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Відтепер, зазначають у Генштабі ЗСУ, туди повністю обмежено доступ цивільних осіб.

До хворих пропускають виключно медичний персонал.

Нагадаємо, що дедалі більше цивільних лікарень окупанти використовують для лікування виключно своїх військових і в Луганській області.

Зокрема, лікарні Красного Луча, Антрацита й Лутугиного переповнені пораненими окупантами.

До слова, тілами мертвих загарбників заповнені й морги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 280-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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